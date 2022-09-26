Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da silahlı çetelerin saldırısında 8'i polis 11 kişi öldü
Kenya'nın Turkana bölgesinde silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırıda 8'i polis 11 kişi hayatını kaybetti.
Kenya Polis Sözcüsü Bruno Shiosos, ülkenin kuzeybatısındaki Turkana bölgesinde silahlı çetelerin hafta sonu saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda 8'i polis 11 kişinin öldüğünü belirten Shiosos, güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırı düzenleyen çete üyelerine yönelik polisin operasyon başlattığı bilgisini paylaştı.
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