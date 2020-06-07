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Kenya'da koronavirüs yasakları 1 ay daha uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya, koronavirüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağının da dahil olduğu tedbirleri 1 ay daha uzattı.
Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, halka sesleniş konuşmasında, COVID-19 önlemleriyle ilgili kararları açıkladı.
Kenyatta, "Başkent Nairobi dahil, Mombasa ve Mandera bölgelerinde COVID-19 ile mücadele kapsamında halka açık toplantı yasağı 30 gün daha uzatılmıştır." dedi.
Virüsten 79 kişi yaşamını yitirdi
Salgının dünya genelinde yayılımının devam ettiğine dikkati çeken Kenyatta, uluslararası uçuş yasağının da bu kapsamda 30 gün daha uzatıldığını belirtti.
Kenyatta, "Ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı 30 gün daha devam edecek ve mart ayında kapatılan okullar 1 Eylül'de yeniden açılacak." şeklinde konuştu.
Kenya'da bugüne kadar 2 bin 600 kişide COVID-19 tespit edildi, 79 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Kenya koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 01:00
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