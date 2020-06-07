Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, halka sesleniş konuşmasında, COVID-19 önlemleriyle ilgili kararları açıkladı.

Kenyatta, "Başkent Nairobi dahil, Mombasa ve Mandera bölgelerinde COVID-19 ile mücadele kapsamında halka açık toplantı yasağı 30 gün daha uzatılmıştır." dedi.

Virüsten 79 kişi yaşamını yitirdi

Salgının dünya genelinde yayılımının devam ettiğine dikkati çeken Kenyatta, uluslararası uçuş yasağının da bu kapsamda 30 gün daha uzatıldığını belirtti.

Kenyatta, "Ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı 30 gün daha devam edecek ve mart ayında kapatılan okullar 1 Eylül'de yeniden açılacak." şeklinde konuştu.

Kenya'da bugüne kadar 2 bin 600 kişide COVID-19 tespit edildi, 79 kişi hayatını kaybetti.