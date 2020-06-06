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ABD'de Floyd için ikinci cenaze töreni düzenlendi
[George Floyd için North Carolina'da tören düzenlendi. / Fotoğraf: Reuters]
ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd için Minneapolis kentindeki ilk cenaze töreninin ardından, doğum yeri North Carolina'da ikinci tören düzenlendi.
ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un cenazesi, Minneapolis'ten North Carolina'ya götürüldü.
George Floyd'u anmak isteyen akrabaları ve binlerce kişi, sabah cenaze töreni için Raeford kentinde toplandı.
Törenin yapılacağı kilisenin önünde uzun kuyruklar oluşurken, alanda protestolara müsaade edilmedi.
George Floyd'un cenazesi, son olarak memleketi Texas'a gönderilecek. Defin işlemi, 9 Haziran'da Houston'da yapılacak.
Etiketler: george floyd cenaze töreni abd protestolarSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 22:07
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