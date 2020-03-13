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Kenya'da ilk koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA]
Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, ülkede ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kagwe, söz konusu kişinin, ülkeye Londra'da aktarmasıyla ABD'den geldiğini belirtti.
Kenyalı bakan, hastanın kimliğine ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4 bin 720'ye ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 128 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 KenyaSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 10:51
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