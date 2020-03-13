Dün gece Başbakan Boyko Borisov başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ve Ulusal Kriz Merkezi üyeleri yaklaşık 3 saatlik toplantının ardından, parlamentoya ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesi için teklif götürülmesini kararlaştırdı.

Toplantının ardından, olağanüstü halin tüm eğitim kurumlarının ve vatandaşların toplandığı diğer kurumların kapatılmasına imkan sağlayacağını belirten Borisov, parlamentoda grubu bulunan tüm siyasi partilerin olağanüstü hali destekleyeceklerini umduğunu kaydetti.

Çok sayıda vatandaşın tedbir amaçlı 14 günlük süreyi evlerinde geçirmediğinden şikayet eden Borisov, standart izole süresine uymayanlar için İçişleri Bakanlığına yetki verilerek zorunlu şekilde prosedürün uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Borisov, sadece ulusun disiplini ve seferberliğinin kendilerine yardımcı olabileceğini savunarak, koronavirüsün ülke ekonomisine en az 3 milyar leva kaybettireceğini söyledi.

Ülkede virüs teşhisi konulan kişi sayısı 23'e ulaştı.