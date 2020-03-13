İtalya ve İran'da ölümcül virüs salgını büyüyor
Çin'den sonra koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler olan İtalya ve İran’da can kaybı artıyor. İtalya’da hayatını kaybeden sayısı 1016’ya, İran’da 429’a yükseldi.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği’ne çağrıda bulundu. Kendilerine engel çıkarılmaması, destek olunması gerektiğini söyledi.
Vaka sayısının 15 bini geçtiği ülkede virüsle mücadele için temel ihtiyaç hizmeti veren yerler dışında bütün işletmeler kapatıldı. Ülkede 1016 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.
Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında bugün itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükselirken, Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 15 bini geçti.
İran’da da virüsün yayılımı sürüyor. Vaka sayısı 10 bini geçen ülkede dini lider Ali Hamaney'in Başdanışmanı koronavirüs şüphesiyle karantiya alındı.
Tahran yönetimi koronavirüsün "biyolojik saldırı" olabileceği iddiaları üzerine Sağlık ve İlaç Karargâhı kurulacağını da açıkladı.
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