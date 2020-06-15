Haber Giriş: Kaynak: AA
Kenya'da Devlet Başkanlığında çalışan 4 kişide COVID-19 tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kenya'da Devlet Başkanlığı binasında görev yapan 4 kişide yeni tip koronavirüse (COVID-19) rastlandı.
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kanze Dena yaptığı açıklamada, başkanlık binasındaki tüm personele COVID-19 testi yapılması neticesinde 4 çalışanda virüs tespit edildiğini belirtti.
Çalışanların hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Dena, Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve ailesinin test sonuçlarının ise negatif çıktığını duyurdu.
Dena, COVID-19 salgını önlemleri kapsamında başkanlık binasında ilave tedbirlerin uygulandığını kaydetti.
Şimdiye dek 3 bin 727 vakaya rastlanan ülkede, 104 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs Kenya covid 19Son Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 00:24
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