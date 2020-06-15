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Fransa'da son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artarak 29 bin 436'ya yükseldi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 152 artışla 194 bin 777'ye ulaştı.
COVID-19 nedeniyle 846'sı yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 752 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Yoğun bakımda bulunanların sayısının 68 gündür düştüğü ülkede iyileşenlerin sayısı da 185 artarak 73 bin 44'e yükseldi.
Salgında son 24 saatte hastanelerde 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 436 oldu.
Etiketler: fransa koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 23:02
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