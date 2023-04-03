Odinga, Devlet Başkanı Ruto'nun dün yaptığı konuşmayla kendilerine "zeytin dalı uzattığını ve diyaloğa fırsat vermek için protestoları askıya aldıklarını" söyledi.

Kenyalı muhalif lider, gösterilerde gözaltına alınanların derhal serbest kalmasını ve yargılamaların son bulmasını istedi.

Devlet Başkanı Ruto, dün akşam can ve mal kayıplarından ötürü gösterilerin son bulması çağrısı yapmış ve Odinga'nın taleplerinden biri olan Seçim Komisyonundaki reformun Mecliste ortak şekilde yapılabileceğini belirtmişti.

Haftalardır başkent Nairobi'de toplanan Azimio koalisyonu, bugün için daha büyük bir gösteriye hazırlanıyordu.

Azimio koalisyonu, Seçim Komisyonundaki tek taraflı değişimin son bulması ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek iki haftadır protestolar düzenliyordu.