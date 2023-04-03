BBC'de yer verilen haberde, sınır güvenlik görevlilerinin şüpheli bir paket fark etmesi üzerine Sydney kentindeki bir depoya baskın düzenlendi.

Baskında, içlerinde ölü kaplumbağa, kurbağa bacağı ve farklı hayvanlara ait çiğ et bulunan kutularda ülkeye yasa dışı yollarla sokulan 38 ton yaklaşık 116 farklı ürün ele geçirildi.

Avustralya Tarım Bakanı Senatör Murray Watt, yaptığı yazılı açıklamada, baskında bulunanları "şoke edici" olarak niteledi.

Genellikle yurt dışından gelen yolcuların ülkeye az miktarda riskli ürün getirdiğini belirten Watt, "Bu operasyon, değerli biyogüvenliğimizi korumaya devam etmezsek bize neyin tehlikede olduğunu açıkça hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Tarım Bakanlığı yetkilisi Andrew Metcalfe, söz konusu gıdaların hastalık yayma riski taşıdığını belirtti.

Avustralya'nın katı biyogüvenlik kurallarını ihlal edenler, yaklaşık 4,5 milyon doları bulan para cezası ya da hapis cezası ile karşı karşıya kalıyor.

Operasyonun, "Avustralya tarihinde yapılan en büyük biyogüvenlik operasyonu" olduğu belirtildi.