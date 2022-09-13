Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da Devlet Başkanı seçilen Ruto'nun yemin edeceği stadyumda izdiham yaşandı
[Getty]
Kenya'da seçimleri kazanan Devlet Başkanı William Ruto'nun başkanlık yemini edeceği stadyumun girişinde izdiham yaşandığı bildirildi.
Yerel basına yansıyan haberlere göre, stadyum girişinde toplanan kalabalık izdihama neden oldu.
İzdiham nedeniyle birçok kişinin ezilme tehlikesi atlattığı ve yaralandığı kaydedildi.
Güvenlik güçleri kalabalığa müdahale ederken yaralı sayısına dair henüz açıklama yapılmadı.
Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerin ardından ülkenin 5. Devlet Başkanı William Ruto olmuştu.
Seçimleri kazanan Ruto'nun bugün başkanlık yemini etmesi bekleniyor.
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