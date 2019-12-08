Yetkililer, Kenya'nın başkenti Nairobi'de iki gün önce çöken 6 katlı binada devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 2 kişinin, 2 gün sonra sağ olarak çıkarıldığını açıkladı.

24 kişiden hala haber alınamıyor

Çöken binada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 31 kişinin yaralandığını ve 24 kişiden ise halen haber alınamadığını belirtti.

Çok sayıda kişinin bulunduğu binada, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Konut taleplerinin hayli yüksek olduğu Nairobi'de bina çökmelerine sık rastlanıyor.

Kaynak: AA