Dünya
Kenya'da çöken binanın enkazından 2 kişi 48 saat sonra sağ çıkarıldı08 Aralık 2019 Pazar 18:58 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 19:04
Kenya'nın başkenti Nairobi'de iki gün önce çöken 6 katlı binada 2 kişi 48 saat sonra sağ çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yetkililer, Kenya'nın başkenti Nairobi'de iki gün önce çöken 6 katlı binada devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 2 kişinin, 2 gün sonra sağ olarak çıkarıldığını açıkladı.
24 kişiden hala haber alınamıyor
Çöken binada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 31 kişinin yaralandığını ve 24 kişiden ise halen haber alınamadığını belirtti.
Çok sayıda kişinin bulunduğu binada, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Konut taleplerinin hayli yüksek olduğu Nairobi'de bina çökmelerine sık rastlanıyor.
Kaynak: AA
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