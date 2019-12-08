Irak'ın başkenti Bağdat'taki Ortak Operasyonlar Komutanlığına Korgeneral Kays Mahmudavi yerine Tümgeneral Abdulhüseyin et-Tamimi atandı.

Görev değişikliği haberi, Irak resmi haber ajansında yer aldı.

Atamanın, Mahmudavi'nin sağlık sorunları nedeniyle yapıldığı ifade edildi.

Ancak Cuma akşamı El-Hıllani Meydanı'nda 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 120 kişinin yaralandığı saldırının ardından yapılması dikkati çekti.

DEAŞ'a operasyon: 2 ölü, 3 yaralı

Ülkede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar da sürüyor.

Kerkük, Diyala ve Salahaddin vilayetlerinin ortasında kalan Hemrin dağlarındaki operasyonda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaynak: TRT Haber, AA

