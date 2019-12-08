Irak'taki Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanlığında görev değişikliği08 Aralık 2019 Pazar 18:19 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 18:26
Irak'ta göstericilere yönelik silahlı saldırılardan sonra, Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanı görevden alındı. Ülkede DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ise 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Ortak Operasyonlar Komutanlığına Korgeneral Kays Mahmudavi yerine Tümgeneral Abdulhüseyin et-Tamimi atandı.
Görev değişikliği haberi, Irak resmi haber ajansında yer aldı.
Atamanın, Mahmudavi'nin sağlık sorunları nedeniyle yapıldığı ifade edildi.
Ancak Cuma akşamı El-Hıllani Meydanı'nda 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 120 kişinin yaralandığı saldırının ardından yapılması dikkati çekti.
DEAŞ'a operasyon: 2 ölü, 3 yaralı
Ülkede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar da sürüyor.
Kerkük, Diyala ve Salahaddin vilayetlerinin ortasında kalan Hemrin dağlarındaki operasyonda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaynak: TRT Haber, AA