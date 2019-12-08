Ukrayna başkenti Kiev'de gerçekleştirilen protesto gösterileri, muhalefetteki eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun partisi Avrupa Dayanışması, eski başbakanlardan Yuliya Timoşenko’nun partisi Anavatan ve rock yıldızı Svyatoslav Vakarçuk’un Ses partisi tarafından organize edildi.

Zelenskiy'e taviz vermemesi konusunda uyarı

Kırmızı çizgiler ismi verilen gösterilere, muhalefet partisi mensubu binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, 9 Aralık’ta düzenlenecek Normandiya Liderler Zirvesi’nde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in üniter devlet yapısından taviz vermemesi, ülkenin Batı ile entegrasyon politikasından vazgeçmemesi ve Kırım’ın ilhakı ve geri alınması konularında ödün verilmemesini talep etti.

Gösteriler sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Zirve en son 2016'da düzenlenmişti

Ukrayna krizini görüşmek üzere 9 Aralık’ta Fransa’nın başkenti Paris’te Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Normandiya Formatı’nda bir araya gelecek.

Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi, en son 2016’da Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılmıştı.

Kaynak: AA