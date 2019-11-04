Dünya
Kenya nüfusu 10 yılda 10 milyon arttı04 Kasım 2019 Pazartesi 14:41 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 14:43
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 2009'da 37,7 milyon olan nüfusun 2019'da 47,6 milyona ulaştığı açıklandı.
[Fotoğraf: AA]
Kenya Ulusal İstatistik Bürosunca açıklanan verilere göre Kenya'da 23,6 milyon erkek ve 24 milyon kadın yaşıyor.
Ülkede, 2009'da yapılan sayımda 37,7 milyon olarak belirlenen nüfus, 10 yılda yaklaşık 10 milyonluk bir artış göstererek 47,6 milyona ulaştı.
Kenya'nın en kalabalık şehirlerinin sırasıyla Nairobi, Kiambu, Nakuru, Kakamega ve Bungoma olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Kenya nüfus Doğu Afrika