Kenya Ulusal İstatistik Bürosunca açıklanan verilere göre Kenya'da 23,6 milyon erkek ve 24 milyon kadın yaşıyor.

Ülkede, 2009'da yapılan sayımda 37,7 milyon olarak belirlenen nüfus, 10 yılda yaklaşık 10 milyonluk bir artış göstererek 47,6 milyona ulaştı.

Kenya'nın en kalabalık şehirlerinin sırasıyla Nairobi, Kiambu, Nakuru, Kakamega ve Bungoma olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA