Çekirge istilası sonrası önleyici faaliyetlerin artırıldığı Kenya’da, bir gazete, çekirgelerin aslında sağlıklı ve lezzetli bir yiyeceğe dönüşebileceğini yazdı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün yayımladığı çekirge tüketme tavsiyelerine yer veren gazete, ülkenin bazı bölgelerinde çekirgelerin sevildiğine ve bol bol tüketildiğine işaret etti.

"Onları kovalamaktan vazgeçin"

Kenya Böcek Bilimi Topluluğu Başkanı Dr. Muo Kasina, ülkenin kuzeyindeki çiftçilere çekirgeleri yemelerini öğütledi.

Kasine, “Çekirgeleri kontrol etmenin bir yolu da onları kovalamaktan vazgeçmek. Onların yerleşmesine izin verebilir, onları yiyerek ve ilaçlayarak kontrol altında tutabiliriz.” dedi.

Kalp krizi riskini azaltıyor

Aynı zamanda Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırmaları Örgütü Direktörlerinden biri olan Dr. Kasina, çiftçilere çekirgeleri lezzetli bir akşam yemeğine dönüştürebileceklerini söyledi.

Gazetede, 2015 yılında hazırlanan bir araştırmaya yapılan atıfla, çekirge yemenin kalp krizi riskini önemli ölçüde azalttığına vurgu yapıldı.

Afrika Boynuzu'nda hızla yayılan çöl çekirgeleri tarım hayatını ve gıda güvenliğini tehdit ediyor.

Kaynak: AA

