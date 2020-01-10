63 yaşındaki Pangestu, bir dönem Endonezya’da Ticaret Bakanlığı ile Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Pangestu'nun Banka için büyük katkıları olacağından emin olduğunu vurguladı.

Pangestu ayrıca, Dünya Bankasında bu göreve getirilen 2'nci Endonezyalı kadın oldu.

ABD merkezli Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü (IFPRI) Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapan Pangestu'nun yeni görevine 1 Mart’ta başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA