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Dünya
AA 21.05.2023 16:55

Kenya, Eş-Şebab ile mücadele için Somali sınırına 14 operasyon üssü inşa etti

Kenya, sık sık güvenlik sorunlarının yaşandığı Somali sınırına 14 askeri operasyon üssü inşa etti.

Kenya, Eş-Şebab ile mücadele için Somali sınırına 14 operasyon üssü inşa etti
[Fotograf: TRT Haber]

Kenya Savunma Bakanı Aden Duale, basına yaptığı açıklamada, Eş-Şebab terör örgütüyle mücadelede Somali sınırında güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bilgisini paylaştı.

Duale, ülkesinin Somali sınırında güvenliği artırmak için 14 askeri operasyon üssünün inşa edildiğini belirtti.

Kenya hükümeti, mayıs başında, Somali'de görev yapan barış gücü askerlerini gelecek yıldan itibaren geri çekme kararı aldığını duyurmuştu.

Somali'de saldırılarıyla gündeme gelen Eş-Şebab örgütü Kenya'da da birçok kişinin ölümüne neden olan saldırılar düzenliyor.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüyle mücadeleye destek vermek amacıyla 2012'den beri yaklaşık 3 bin 500 Kenyalı asker görev yapıyor.

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