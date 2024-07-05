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Dünya
AA 05.07.2024 15:25

Kendisini ısıran zehirli yılanı 2 kez ısırarak öldürdü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde zehirli yılanın ısırdığı demiryolu işçisi Santosh Lohar, yakaladığı sürüngeni 2 kez ısırarak öldürdü.

Kendisini ısıran zehirli yılanı 2 kez ısırarak öldürdü
[Fotograf: Reuters]

Hindistan'da bir kişi, kendisini ısıran zehirli yılanı 2 kez ısırarak öldürdü.

Olay, Nawada kentindeki bir demiryolu hattı projesinde yaşandı.

Demiryolu işçisi Lohar, şantiyede uyurken zehirli bir yılan tarafından ısırıldı. Bu duruma öfkelenen 35 yaşındaki Lohar, demir çubukla yakaladığı yılanı 2 kez ısırarak öldürdü.

"Köyümde sizi ısıran yılanı 2 kez ısırmanız gerektiğine dair bir inanç var"

Olayın ardından demiryolu yetkilileri, Lohar'ı tedavisi için yakındaki hastaneye götürdü.

Lohar, "Köyümde, bir yılan sizi ısırırsa zehri etkisiz hale getirmek için onu 2 kez ısırmanız gerektiğine dair bir inanç var." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada, tedavisi süren Lohar'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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