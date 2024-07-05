Almanya'nın "İran Devrim Muhafızlarının, yaptırım listesine alınması için AB'ye başvurduğu" iddiası

Haberde, Almanya Dışişleri Bakanlığının, başka AB'ye üye ülkelerinin de desteğiyle İran Devrim Muhafızlar Ordusunu yaptırım listesine almak için başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, mayısta AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuyu gündeme getirdiği ve AB'nin hukuk biriminden görüş istediği savunulan haberde, AB'nin hukuk uzmanlarının şimdi "Almanya'nın başvurusunun yüksek yasal gereklilikleri karşılayan bir temel oluşturduğunu" gördüğü iddia edildi.

Haberde, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in uzun süre yasal sorunları gerekçe göstererek, İran'a karşı terör yaptırımlarının uygulanmasına karşı çıktığı savunuldu.

AB'ye üye ülkelerinin, olası yaptırım tedbirlerini oy birliğiyle kabul etmesi gerektiğine işaret edilen haberde, Brüksel'de oy birliğinin sağlanıp sağlanamayacağı kesin olmadığı ancak AB Konseyinde ilgili çalışma gruplarında konunun tartışılmaya henüz yeni başlandığı öne sürüldü.

Avrupa Parlamentosu, nisan sonunda İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine alma çağrısında bulunmuştu.