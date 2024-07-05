Refah'ta bazıları çürümeye yüz tutmuş 14 Filistinlinin cesedine ulaşıldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentte İsrail saldırılarında öldürülen sivillerin cesetlerine ulaşma çalışmaları sürüyor.

Sivil savunma ekipleri ve halkın sürdürdüğü çalışmalar sonucu Refah'ın Tel Sultan Mahallesi'nde dün akşam 10 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler bu sabah da "Tel Sultan" ve "Suudi" mahallelerinde 4 Filistinlinin daha cesedini çıkardı.

Bölgede ulaşılan cesetlerin bazılarının çürümeye yüz tutmuş olduğu ve kimliklerinin tespit edilemediği aktarıldı.

Refah'ta 3 Temmuz'da da bazıları çürümeye yüz tutmuş 9 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının dün yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.