Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, koronavirüsün ülkede yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında, sınır geçiş noktalarında kontrolün güçlendirilmesi ve Çin'den gelen yolcuların tıbbi gözetime tabi tutulması talimatı verdi.

Mamin ayrıca, Çin sınırındaki Horgos Serbest Ekonomik Bölgesi Kazakistan kısmının faaliyetini durdurma, Çin'de bulunan Kazakistan vatandaşlarıyla irtibatı güçlendirme ve gerektiğinde tahliye edilmeleri kararı alındığını da açıkladı.