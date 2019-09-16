Kazakistan’ın Almati şehrindeki hemzemin geçitte sıkışıp kalan yolcu otobüsüne tren çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü dahil 3 kişi hayatını kaybederken, 2’si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Amatör kameralarca görüntülenen kazada, trenin hemzemin geçide yaklaştığı sırada defalarca korna çaldığı ve çarptığı yolcu otobüsünü hemzemin geçitte sürükleyerek rayların kenarına fırlattığı görüldü.

Kazakistan medyası, otobüs sürücüsünün kapıları kaza öncesinde açtığını ve yolcuların inmesi için çabaladığını, tüm uyarılara rağmen, sürücünün önce yolcuları tahliyeye çalıştığını, kendisini ise en sona bıraktığını ancak kurtarılamadığını yazdı.

Kaynak: DHA