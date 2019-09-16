Cumartesi günü yerel saatle 04.00'te Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırıda bulunulmasının ardından açıklama yapan Husiler, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz" dedi.

Amerikan ABC News televiz yonuna konuşan Washington yönetiminden ismi açıklanmayan bir üst düzey yetkili, İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.

Saldırının ardından Saudi Aramco, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 6'sına tekabül eden günlük 5,7 milyon varil petrol üretiminin geçici olarak durduğunu açıklamıştı.

Suudi Arabistan’ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretimi günlük 5,7 milyon varil azaldı. Buna bağlı olarak petrol fiyatları yüzde 10 arttı.

Kaynak: AA