16 Türk devleti arasında yer alan ve 266 yıl boyunca hüküm süren Altın Ordu ya da Altın Orda devletinin toprakları Kafkaslar'dan başlıyor, Orta Asya'ya kadar uzanıyordu.

Kazakistan'ın batısındaki Sarayşık kenti Altın Ordu Devleti'nin en önemli merkezlerinden biriydi.

Sarayşık kenti, Avrupa ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde köprü görevi üstleniyordu.

Jayık nehrinin kenarında yer alan Sarayşık'ta arkeolojik kazılar devam ediyor. Bugüne kadar burada farklı yüzyıllara ait binlerce tarihi eser bulundu.

"Yeni bir tarihi rekreasyon arayışı yapılıyor"

Bölgedeki araştırma ve kazılara Türk uzmanlar da katkı sağlıyor.

Arkeolog Sehan Çınar, "Sarayşık bugün Türk dünyası ve Kazakistan yönetimi tarafından destekleniyor. Bu anlamda bakıldığında 2019 yılı itibarıyla buradaki meslektaşlarımızla çalışıyoruz. Yeni bir tarihi rekreasyon arayışı yapılıyor. Gördüğümüz bu coğrafyada, yerleşkede aynı bir orta çağ şehri canlandırılmakta." dedi.

Geleneksel oyunlar, el sanatları, ok atma...

Bugün için koruma altındaki kentin yakınında kurulan Etnoköy ile bölge turizmi canlandırılmaya çalışılıyor.

Turistlerin büyük ilgi gösterdiği Etnoköyde geleneksel oyunlar düzenleniyor, ok atılıyor.

Burada geleneksel el sanatları uygulanıyor ve sergileniyor.