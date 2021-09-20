Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Kazakistan'da silahlı saldırı: 5 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kazakistan'ın Almatı şehrinde polis ve icra memurları silahlı saldırıya uğradı. Çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişi hayatını kaybetti.
Almatı'da bir kişi, mahkeme kararı gereği tahliye işlemi yapmak üzere gelen polis ve icra memurlarına ateş açtı.
"2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti"
Almatı Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mahkemenin evi boşaltması için verdiği karar gerekçesiyle olay yerine giden icra memurları, polis ekibi ve acil durumlar departmanı görevlilerine evin sakini 1967 doğumlu kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti."
Saldırgan yakalandı
Etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı.
Polise yönelik silahlı saldırıların nadir görüldüğü Kazakistan'daki olay, sosyal medyada da geniş yer buldu.
Etiketler: Kazakistan Polis
Son Haberler
- 18:39
- 18:32
- 18:19
- 18:15
- 18:06
Sıradaki Haber
Filistin Başbakanı Iştiyye'den İsrail Başbakanı Bennett'in hayırlarına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz