Almatı'da bir kişi, mahkeme kararı gereği tahliye işlemi yapmak üzere gelen polis ve icra memurlarına ateş açtı.

"2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti"

Almatı Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mahkemenin evi boşaltması için verdiği karar gerekçesiyle olay yerine giden icra memurları, polis ekibi ve acil durumlar departmanı görevlilerine evin sakini 1967 doğumlu kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti."

Saldırgan yakalandı

Etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı.

Polise yönelik silahlı saldırıların nadir görüldüğü Kazakistan'daki olay, sosyal medyada da geniş yer buldu.