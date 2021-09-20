Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: BBC
İngiltere'de kraliyet tahtının 11'inci varisi dünyaya geldi
[Fotoğraf: AP]
İngiltere'de Prenses Beatrice ve eşi Edoardo Mapelli Mozzi'nin kız çocukları dünyaya geldi. Kraliçe'nin 12'nci torunu, aynı zamanda tahtın 11'inci varisi konumunda.
Buckingham Sarayı, prenses ve kızının "iyi durumda" olduğunu ve bebeğin büyükannesi ve büyükbabasının mutluluk duyduğunu söyledi.
Prenses , Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, kızlarının sağ salim gelişi haberini paylaşmaktan çok memnun olduğunu belirterek, ebe ekibine ve hastanedeki herkese harika bakımları için teşekkür etti.
Beatrice, York Dükü ve Düşesi'nin büyük kızı. Geçen Temmuz ayında özel bir törenle emlak kralı Mapelli Mozzi ile evlendi.
Tam zamanlı bir kraliyet ailesi üyesi olmayan prenses, yapay zeka yazılım firması Afiniti'de ortaklıklar ve stratejiden sorumlu başkan yardımcısı.
Ayrıca Beni Unutma Çocuk Bakımevi, Genç Kanser Vakfı ve Helen Arkell Disleksi Merkezi de dahil olmak üzere bir dizi hayır kurumunun üyesi.
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