Kazakistan’da "olağanüstü kuraklık" yaşanıyor.

Ülkenin Kızılorda ve Mangistau bölgelerinde yağışların olmaması ve kuraklık yaşanması hayvanlar üzerinde olumsuz etki gösteriyor.

Aşırı sıcaklık nedeniyle bölgelerde otlakların çoğu kurudu.

2 bin hayvan telef oldu

Resmi verilere göre, iki bölgede son iki ayda kuraklık nedeniyle bini at olmak üzere yaklaşık iki bin büyükbaş hayvan telef oldu.

Açlıktan ölmek üzere olan atların görüntüsü de ülkenin en önemli gündem maddelerinden birisi oldu.

Çiftçilere destek paketi

Su eksikliğinden muzdarip olan yerel çiftçiler ise yeni otlaklar ve beslenme yerleri arayışına başladı.

Kazakistan Hükümeti, kuraklıktan etkilenen çiftçilere yönelik destek paketi kararı aldı. Çiftçilere diğer bölgelerden yem temini konusunda çalışmalara başladı.