Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen COVID-19 ile Mücadele Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında, küresel sağlık tehditlerine karşı toplu savunmayı geliştirecek tüm çok taraflı çabaları desteklediklerini söyledi.

Ülkesinin küresel sürü bağışıklığının oluşması için katkıda bulunmaya devam ettiğini aktaran Tokayev, "Kazakistan, COVID-19'a karşı kendi aşısını üreten dünyanın ilk 10 ülkesinden biri. QazVak aşısını, virüsün Delta varyantından koruyacak şekilde yeniden geliştirdik." diye konuştu.

Tokayev, ülkesinde aşı çeşitliliği imkanı sunduklarının altını çizerek, "Şu anda Kazakistan nüfusunun yüzde 31’i virüse karşı tam aşılandı." açıklamasında bulundu.

Bunun yanı sıra Tokayev, küresel turizm ve iş dünyasına yardımcı olmak için tüm dünyada aşı pasaportlarının karşılıklı tanınmasının önemini vurguladı.