Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Fed faizi sabit tuttu
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Amerikan Merkez Bankası Fed, piyasa beklentilerine uygun olarak politika faizini yüzde 0 ile 0,25 arasında sabit tuttu.
Banka aylık varlık alımlarını 120 milyar dolar olarak devam ettirdi.
Karar metninde, ekonominin varlık alımlarını azaltma hedefine doğru ilerleme sağladığı ifade edilirken, ekonomideki ilerlemenin devam etmesi durumunda varlık alım hızındaki yavaşlamanın gündeme alınabileceği belirtildi.
Etiketler: FED Son Dakika
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