Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Kazakistan'da ilk koronavirüs vakaları
[Fotoğraf: Reuters]
Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov, ülkede 2 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.
Konuyla ilgili brifing veren Birtanov, Almanya'dan Kazakistan'a dönen 2 kişide koronavirüse rastlandığını belirtti.
Birtanov, söz konusu hastaların Almatı kentindeki bir hastanede gözlem altında tutulduğu ifade etti.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4 bin 909'a ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 128 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 11:53
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