Biman Bangladeş Havayolları Genel Müdürü Mukabbir Hüseyin, Hindistan'ın bugünden itibaren ülkeye kendi vatandaşları dışında ziyaretçi kabul edilmeyeceği yönündeki açıklamasının ardından Dakka'dan Hindistan'a uçuşları ertelemeye karar verdiklerini açıkladı.

Hüseyin, hava yolunun, Kuveyt ve Katar'a uçuşları da bu ülkelerin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle ve koronavirüsün muhtemel yayılımını kontrol etmek için sırasıyla 7 ve 9 Mart'ta askıya aldığını söyledi.

The Daily Star'ın haberine göre yetkililer, Biman Bangladeş'in yanı sıra Bangladeş hava yolu şirketleri US-Bangla, Novoair ve Regent'ın da Hindistan'a uçuşlarını ertelediğini bildirdi.

Bugüne kadar yeni tip koronavirüs rastlanan kişi sayısı Bangladeş'te 3, Hindistan'da 75 olarak kaydedilmişti.