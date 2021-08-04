Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan’da erken Demir Çağı’nda kullanılan tarihi eser keşfi
[Fotoğraf: AA]
Kazakistan’ın batısındaki Aktöbe eyaletinde bulunan erken Demir Çağı’na ait mezarlıkta MÖ 6.-5. yüzyıllara ışık tutan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi.
Aktöbe Eyalet Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre bir ay önce eyaletin Mugaljar bölgesinde bulunan Demir Çağı’na ait mezarlıkta arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı.
Demir Çağı’na ışık tutuyor
Ülkenin önemli arkeologlarının katıldığı kazı çalışmaları sırasında, erken Demir Çağı’nda göçebe halk olan Sarmatların kullandığı ve MÖ 6.-5. yüzyıllara ışık tutan taş sunak ve altınla kaplanmış tören kılıcı keşfedildi. Bunun yanı sıra bronz aynalar, altın tokalar ve diğer antikalar da bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Eyalet Valisi Ondasın Urazalin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölge tarihi ve kültürü açısından önemli olan söz konusu arkeolojik kazı çalışmalarının devam edeceğini ve gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.
Etiketler: Kazakistan Tarihi Eser Kültürel Miras
Son Haberler
- 19:55
- 19:47
- 19:28
- 19:15
- 19:50
Sıradaki Haber
Azerbaycan mevzilerine Ermeni askerler ateş açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz