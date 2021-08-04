Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan mevzilerine Ermeni askerler ateş açtı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametindeki mevzilerin, yerel saatle 14.50'de Basargeçer ilinin Azizli köyündeki Ermeni mevzilerinden ateş altına alındığı açıklandı.
Bölgedeki durumun, Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedilen açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
Son Haberler
- 19:55
- 19:54
- 19:28
- 19:15
- 19:50
Sıradaki Haber
Pakistan'da aşırı yağışlar felakete sebep oldu: 4 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz