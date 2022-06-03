Kazakistan’da 27 yıl aradan sonra ülke tarihinde ikinci kez anayasa referandumu düzenlenecek.

Söz konusu referandumla 30 Ağustos 1995’te yine halk oyuyla kabul edilen mevcut anayasanın üçte birinin değiştirilmesi öngörülüyor.

Böylece, bu yıl ocak başlarında meydana gelen büyük kitlesel olaylar sonrası ülkede yönetim sisteminin yeniden inşası amaçlanıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 16 Mart'ta parlamentonun ortak oturumunda yaptığı halka sesleniş konuşmasında, devletin siyasi sisteminin kapsamlı yenilenmesi için yeni reform paketini sundu.

Tokayev’in "Ocak olayları"ndan sonra açıkladığı söz konusu siyasi reform paketi ile ülkede "yeni Kazakistan" veya "ikinci cumhuriyet dönemi" olarak adlandırılan süreç başladı.

Temel ilkesi adil bir toplum olarak açıklanan "yeni Kazakistan" modelinin inşa edilmesi için anayasal değişiklikler yapılması önerildi.

Tokayev’in 29 Nisan'da Kazakistan Halk Asamblesinin olağanüstü oturumunda duyurduğu referandum kararıyla anayasal değişikliklerin parlamento yerine halkın onayına sunulması süreci başladı.

Anayasal değişiklikler

Yeni anayasa taslağında "Kazakistan toprağı ve yer altı doğal kaynakları devletin mülkiyetindedir" maddesi "Kazakistan toprağı ve yer altı doğal kaynakları halka aittir" olarak değiştirilecek.

İdam cezası tamamen kaldırılacak.

Böylece mevcut anayasada terör suçlusu ve savaş döneminde suç işleyenlere istisnai ceza olarak kullanılmasına izin verilen idam cezasına hiçbir şartta başvurulamayacak.