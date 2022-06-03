Kanal boyunca uzanan bir borunun deliklerinden çıkan kabarcıkların kanal dibindeki plastikleri yüzeye doğru itmesiyle çalışan sistem plastik atıkların yüzde 86'sını yakalayabiliyor.

Kabarcıklar 1 milimetreden 1 metreye kadar farklı büyüklüklerdeki plastikleri yakalayabiliyor.

Kabarcık Bariyeri teknolojisinin kanal ekosistemine, biyoçeşitliliğine, balıklara ve diğer canlılara zarar vermediği gibi botların ve diğer taşıtların geçişini de engellemediği belirtiliyor.

Gelecek yıl Portekiz'de de uygulamaya başlayacak

Amsterdam'daki Westerdok kanalında pilot denemeleri yapılan projenin başarıya ulaşmasının ardından birçok kanalda uygulanması hedefleniyor.

Kabarcık Bariyeri teknolojisinin, önümüzdeki yıldan itibaren Hollanda'da iki yeni kanal ve Portekiz'in Porto şehrindeki bir kanalda daha uygulanmaya başlayacağı belirtildi.