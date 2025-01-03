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Dünya
TRT Haber, AA 03.01.2025 16:40

Kazakistan'da 95 araç birbirine girdi

Kazakistan'da kötü hava koşulları nedeniyle sürücülerin hız sınırına ve mesafeye uymaması nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 95 araç hasar gördü. Olay yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kazakistan'ın Akmola Bölgesinden geçen “Astana-Şuçinsk” karayolunu etkisi altına alan fırtına ve yoğun sis ile birlikte sürücülerin de trafik kurallarını ihlal etmesi zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Kazakistan Ulusal Karayolları İşletme Şirketi'nden (KazAvtoJol) yapılan açıklamaya göre, kaza yerel saatle 13.28'de Astana-Petropavl karayolunda meydana geldi.

Ölen ya da yaralanan yok

Şuçinsk istikametine doğru ilerleyen bazı sürücülerin, hız sınırını aşması sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 95 araç hasar gördü.

Kazada ölen ve yaralanan olmadı.​​​​​​​

Kurtarma çalışmalarında 22 kurtarma aracı ve 2 traktörün kullanıldığı açıklandı.

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Kazakistan Trafik Kazası Fırtına
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