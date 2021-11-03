Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev tarafından Meclisin haftalık oturumunda oylamaya sunulan yasa tasarısıyla genelde basit suç işleyenlerin affedilmesi ve bazı ağır suçluların ceza sürelerinin kısaltılması amaçlanıyor.

Af yasasına göre, 2 bin 236 hükümlü cezaevlerinden tahliye edilecek, 11 bin 310 mahkum da denetimli serbestlik listesinden çıkarılacak. Böylece toplam 13 bin 546 kişi ülkede ilan edilen genel aftan yararlanacak.

İlk aşamada yaşlı, 18 yaşın altındaki, birinci ve ikinci grup engelliler kategorisindeki bin tutuklunun serbest bırakılması öngörülüyor.

"Af, bir merhamet eylemidir"

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu yasanın bağımsızlıklarının 30. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talimatı üzerine hazırlandığını duyurdu.

Öncelikle toplum ve devlet güvenliği için tehdit oluşturmayan hükümlülerin affedileceğini kaydeden Nigmatulin, “Ülkemizin bağımsızlığının tüm yıl dönümleri, devlet adına iyi niyet tezahürü ile işaretlendi. Af, bir merhamet eylemidir. Hukuku ihlal eden vatandaşlara yönelik yüce bir hümanizm eylemidir." değerlendirmesini yaptı.