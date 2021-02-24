Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yeralı Tugjanov başkanlığındaki “COVID-19’a Karşı Kurumlararası Komisyon” toplantısında, 1 Mart’tan itibaren ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesi kararlaştırıldı.

Yeşil kategorideki illerde etkinliklere izin verilecek

Kazakistan’da son bir hafta boyunca günlük vaka sayısı 50’nin altında olan “yeşil” kategorideki illerde, yüzde 30 doluluk oranı şartıyla sirkler, çocuk eğlence merkezleri ve bilardo kulüplerinin faaliyetlerine, spor müsabakaları, cuma namazları ve anma etkinliklerinin düzenlenmesine izin verilecek.

Türkiye’ye uçuş sayısı artacak

Söz konusu tarihten itibaren Kazakistan ile Türkiye arasındaki uçuş sayısı 4 sefer daha artacak.

Ülkede 1 Şubat itibarıyla Rus aşısı Sputnik V ile toplu aşılama süreci başlatılmıştı.

Vaka sayısı 209 bin 562 oldu

Kazakistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte vaka sayısı 753 artarak 209 bin 562 oldu.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 946 artarak 193 bin 679’a, ölenlerin sayısı 11 artarak 2 bin 718’e çıktı.