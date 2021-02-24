Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya’da sağlık çalışanlarının 70 günlük grevi sonlandı
Kenya’da hastanelerde yeterli koruyucu ekipman ve malzeme bulunmaması üzerine sağlık çalışanlarının başlattığı grev 70 gün sonra sona erdi.
Kenya Klinik Görevliler Birliği (KUCO) Başkanı Peter Wachira, düzenlediği basın toplantısında, hastanelerde yeterli koruyucu ekipman ve malzeme bulunmaması nedeniyle grev kararı aldıklarını hatırlattı.
Taleplerine olumlu geri dönüş alamadıklarını söyleyen Wachira, tüm sağlık çalışanlarını işlerine geri dönmeye çağırdı.
Sağlık çalışanları COVID-19'a karşı kendilerini koruyarak görevlerine devam edecek.
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