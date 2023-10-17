Kazakistan, İsrail'i Gazze'de sivillere orantısız güç kullanımından kaçınmaya çağırdı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı yazılı açıklamada, Kazakistan’ın, Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik saldırılarını ve yabancılar da dahil olmak üzere insanları rehin almasını kınadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres’in rehinelerin ön koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma engelsiz erişimin sağlanması çağrısını destekledikleri kaydedilen açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in konuyla ilgili “onlarca yıl biriken sorunların çözümü için terör eylemlerine başvurmanın hiçbir haklı tarafı olmadığı” yönündeki tutumuna da yer verildi.

Kazakistan’ın, İsrail’e Gazze'de çok sayıda sivilin ölümüne ve sivil altyapının tahrip olmasına yol açan orantısız güç kullanımından kaçınma çağrısında bulunduğu bildirildi.

Filistin halkının meşru haklarını sağlayan BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına uymanın son derece önemli olduğu aktarılan açıklamada, “Şiddet, yine bir şiddeti doğurur. Ortadoğu ve tüm dünya için trajik sonuçlara yol açar. Kazakistan, Gazze sakinlerinin tahliyesi için belirlenen sürenin kaldırılmasını ve sivillerin tam olarak güvenliğinin sağlanmasını talep eden uluslararası toplumla dayanışmasını ifade ediyor. ” denildi.

Kazakistan’ın tarafları düşmanlıkları bir an önce durdurmaya ve “iki halk için iki devlet” formülüne dayalı olarak bölge halkı için barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabaları yoğunlaştırmaya davet ettiği kaydedildi.