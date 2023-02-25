Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Ukrayna’daki krizin siyasi çözümü konusundaki tutumuna ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Kazakistan Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın temel ilkelerine uygun olarak devletlerin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliği çerçevesinde akan kanın durdurulmasına katkı sağlamada desteği hak eden Çin Halk Cumhuriyeti’nin, Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusundaki tutumunu memnuniyetle karşılamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Söz konusu sorunun uluslararası hukuk ve BM şartı ilkeleri temelinde barışçıl şekilde çözülmesinden başka alternatif olmadığı aktarılan açıklamada, “Askeri çatışmaya dahil olan tarafların iyi niyet göstermesini, çatışmaları durdurmasını ve en kısa sürede müzakere masasına oturmasını ve uluslararası toplumun duruma diplomatik çözüm bulmak için katkı yapmasını destekliyoruz” denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının 1. yılı olan 24 Şubat’ta taraflar arasında barış müzakerelerinin yeniden başlatılması ve silahlı çatışmanın durdurulması için 12 maddelik "çözüm planı” açıklamıştı.