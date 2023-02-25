Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Hokkaido'nun Nemuro ve Şibetsu kıyıları açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerel saatle 22.27'de ve yerin 60 kilometre derinliğinde olan sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının Hokkaido geneli ile Aomori, İwate, Miyagi eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.
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