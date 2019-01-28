ABD'nin Boston şehrinin yaklaşık 30 kilometre dışındaki bir yolda, ufak çaplı bir trafik kazası meydana geldi.
Kazaya karışan sürücülerden 37 yaşındaki Mark Fitzgerald kaçmaya çalışınca, 65 yaşındaki diğer sürücü Richard Kamrowski, Fitzgerald'ın arabasının kaputuna tutundu.
Fitzgerald ise aracı sürmeye devam etti.
Kamrowski, "Ben aracın üzerindeyken saatte 100 kilometre hıza ulaştı. Aracın üzerinden düşmem için hızlanıp yavaşladı." dedi.
Yoldaki diğer sürücülerin müdahalesiyle Mark Fitzgerald arabayı durdurdu.
Sürücülerden birinin Fitzgerald'a silah çektiği görüldü.
Olay yerine gelen polis, Mark Fitzgerald'ı gözaltına aldı.
Kaynak: ABC News, NBC10 Boston