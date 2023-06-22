Kayıp Titan denizaltısındaki 5 kişi öldü

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre Atlas Okyanusu'nun derinliklerindeki Tittanik'in enkazı yakınlarında bazı parçalar bulundu.

Parçalar, 3 bin 800 metre derinlikteki Titanik'in enkazının 488 metre uzağında uzaktan kumanda edilen araç ile tespit edildi

Bunların ABD'li OceanGate Expeditions firmasına ait 'Titan' isimli denizaltının dış gövdesine ait olduğu anlaşıldı.

"Basınç kaybı sonucu patlamış olabilir"

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, denizaltıda basınç kaybı sonucu içe doğru patlama meydana geldi.

Denizaltı, pazar günü 5 yolcusuyla Titanik'in enkazına turistik amaçlı seyahat düzenlemek üzere dalışa geçti.

Dalıştan 1 saat 45 dakika sonra iletişim kesildi, havadan ve karadan ABD ve Kanada ordusunun da katılımıyla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.