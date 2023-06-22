Açık 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 22.06.2023 22:05

Kayıp Titan denizaltısındaki 5 kişi öldü

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, Titanik'in enkazına turist taşıyan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltıda bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kayıp Titan denizaltısındaki 5 kişi öldü

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre Atlas Okyanusu'nun derinliklerindeki Tittanik'in enkazı yakınlarında bazı parçalar bulundu.

Parçalar, 3 bin 800 metre derinlikteki Titanik'in enkazının 488 metre uzağında uzaktan kumanda edilen araç ile tespit edildi

Bunların ABD'li OceanGate Expeditions firmasına ait 'Titan' isimli denizaltının dış gövdesine ait olduğu anlaşıldı.

"Basınç kaybı sonucu patlamış olabilir"

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, denizaltıda basınç kaybı sonucu içe doğru patlama meydana geldi.

Denizaltı, pazar günü 5 yolcusuyla Titanik'in enkazına turistik amaçlı seyahat düzenlemek üzere dalışa geçti.

Dalıştan 1 saat 45 dakika sonra iletişim kesildi, havadan ve karadan ABD ve Kanada ordusunun da katılımıyla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ETİKETLER
Denizaltı Son Dakika
Sıradaki Haber
Kanarya Adaları'na gitmeye çalışırken okyanusta kaybolan 51 gençten haber alınamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:10
BM: 2022'de PKK Suriye'de 1200'den fazla çocuğu silahlı kadrosuna aldı
00:07
Kınalıada açıklarında arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı
00:06
ABD'de zehirli yosunlar, yüzlerce balina ve deniz aslanının ölümüne neden oldu
00:00
Almanya'da dolu yağışı ve fırtına etkili oldu
23:56
Malatya’da yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 ölü
23:20
İngiltere Başbakanı: Enflasyonu düşürmek zor olacak ve zaman alacak
Mersin'de bahçeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Mersin'de bahçeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
Kırmızı ışıkta sadece 3 araç durdu
Kırmızı ışıkta sadece 3 araç durdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ