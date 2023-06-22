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Dünya
AA 22.06.2023 21:00

Evinde gizli bilgiler bulunduran eski FBI analistine 46 ay hapis

ABD'nin Missouri eyaletinde evinde devlete ait gizli belgeler bulunan eski FBI Analisti Kendra Kingsbury, 3 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Evinde gizli bilgiler bulunduran eski FBI analistine 46 ay hapis

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan malikanesinden çıkan "gizli belgeler" soruşturması kapsamındaki davanın yankıları sürerken, ABD'deki başka bir "gizli belgeler" soruşturmasında karar çıktı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Missouri Batı Bölgesi Yargıcı Stephen Bough, Kansas eyaletindeki evinde ulusal savunmaya ait bilgileri içeren gizli belgeler bulunan ve ekim ayında suçunu kabul eden 50 yaşındaki Kingsbury'i 46 ay hapse mahkum etti.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Missouri eyaletindeki şubesinde 2004-2017 yıllarında "istihbarat analisti" olarak görev yapan Kingsbury, üst düzey ulusal güvenlik bilgilerine erişim sağlayabiliyordu.

Kingsbury, Ekim 2022'de, 386 belgeyi evinde tuttuğunu kabul etmişti.

Trump hakkındaki "gizli belgeler" soruşturması

Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması kapsamında basılarak, yaklaşık 15 kutu belgeye el konulmuştu.

Soruşturma sonucunda hazırlanan 49 sayfalık iddianamede, Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.

Trump, 13 Haziran'da Florida'daki federal mahkemede hakim karşısına çıkarak, gizli belgeler konusunda, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı reddetmişti.

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