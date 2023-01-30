The Sun'ın haberine göre yaklaşık 20 kişinin karıştığı bir kavgada çalışanlara madeni paralar atılmasından sonra bu gelişme yaşandı.

Şubedeki personelin, genç grupların toplanıp sorun çıkarmasını engellemek için pop şarkılar çalmayı bırakmaya istekli olduğu söyleniyor.

Şube, akşamları ücretsiz Wi-Fi'yı da kapatarak saat 17.00'den itibaren klasik müzik çalacak.

Polis Müfettişi Luke Hughes gazeteye, "Yerelimizde bir takım isyankar Beethoven meraklıları yoksa bu düzenleme bazı sorunların önüne geçecektir" dedi.

Daha önce de kullanılmıştı

Bir McDonald's restoranı antisosyal davranışlarla başa çıkmak için klasik müziği ilk kez kullanmıyor.

Londra'nın batısındaki Shepherds Bush'ta bu önlemleri uygulayan bir şube, olaylarda azalma yaşandığını belirtiyor.

Şube yöneticisi, 2017'de Uxbridge Road'daki şubede veya yakınında 71 suç ihbarı yapılmışken, klasik müzik çalındığından beri bu sayının önemli ölçüde düştüğünü söylüyor.

"Daha sakin bir atmosfer yaratmaya katkı sağlayacağını düşündük"

Başkentte 31 restoran işleten şirketin sahibi Atul Pathak, o dönem şöyle demişti:

"Israrlı antisosyal davranışlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için polis ve Shepherd's Bush'taki yerel meclisle birlikte çalışarak, günün belirli saatlerinde klasik müzik çalmanın farklı ve daha sakin bir atmosfer yaratmaya katkı sağlayacağını düşündük.

Bu uygulama gerçekten iyi işliyor ve o kadar çok müşteri bunu olumlu karşıladı ki bunu başka nerelerde uygulayabileceğimiz üzerine kafa yoruyoruz."

Transport for London (Londra'daki ulaşımının büyük bölümünden sorumlu yerel yönetim organı) da antisosyal davranışlarla mücadele etme amacıyla bazı metro istasyonlarında klasik müzik çalıyor.