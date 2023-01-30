Belçika basınına göre, Edward Cuyvers ve Angeline Haeseldonckx isimli çift, evliliklerinin "meşe" yılına ulaştı.

4 erkek çocuğu ve 10 torunu olan çift, bir süredir Houthalen kentindeki huzurevinde yaşıyor.

1923 doğumlu iş insanı Cuyvers kısa süre sonra 100'üncü yaşını kutlayacak, ev hanımı eşi ise 98 yaşında.

Avrupa'da evliliğin 25'inci yılı "gümüş", 50'nci yılı "altın" ve 70'inci yılı "platin", 80'inci yılı "meşe" olarak nitelendiriliyor.

2020'de de İngiltereli Kingston çifti, "meşe düğünü" yapmıştı.