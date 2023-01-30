Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belçikalı çift, 80'inci evlilik yıl dönümünü kutladı
Belçika'da bir çift, 1943'te başlayan evlilik hayatlarının 80'inci yılını kutladı.
Belçika basınına göre, Edward Cuyvers ve Angeline Haeseldonckx isimli çift, evliliklerinin "meşe" yılına ulaştı.
4 erkek çocuğu ve 10 torunu olan çift, bir süredir Houthalen kentindeki huzurevinde yaşıyor.
1923 doğumlu iş insanı Cuyvers kısa süre sonra 100'üncü yaşını kutlayacak, ev hanımı eşi ise 98 yaşında.
Avrupa'da evliliğin 25'inci yılı "gümüş", 50'nci yılı "altın" ve 70'inci yılı "platin", 80'inci yılı "meşe" olarak nitelendiriliyor.
2020'de de İngiltereli Kingston çifti, "meşe düğünü" yapmıştı.
Etiketler: Belçika
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