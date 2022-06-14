Manila'daki St. Michael Manevi Kurtuluş ve Şeytan Çıkarma Merkezi, Asya'da türünün ilk örneği olacak.

Merkez, rahipleri iblisleri kovma sanatında eğitecek ve ritüelleri gerçekleştirmek için özel bir alan sağlayacak.

Başpiskoposluk ve baş şeytan çıkarma uzmanı müdürü Peder Jose Francisco Syquia, günde yaklaşık 10 ruhsal rahatsızlık raporu aldığını söyledi.

Kilise, pandeminin neden olduğu zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel stresin, şeytani müdahale için mükemmel bir fırtına yarattığını söyledi.

Başpiskoposluk Pederi Jose Francisco Syquia, "Yedi yılı aşkın dua, planlama ve bağış toplamanın bir ürünü, Asya'da türünün ilk örneği olacak. Bu merkez, şeytanın esaretinde olan ve dolayısıyla yoksulların en yoksulu olan ve genellikle göz ardı edilenlere hizmet edecek" dedi.

Syquia daha önce de şeytanın elektronik aletler kullanabildiğini savunmuş ve şeytan çıkarma ayinlerinden sonra şeytanlardan telefon mesajları geldiğini anlatmıştı.

İddiasına göre bir keresinde bir kadının bedenini ele geçirmiş şeytan, rahibe mesaj atıp kendisinin bir yalancı ve günahkar olduğunu, o beden asla çıkmayacağını söylemişti.