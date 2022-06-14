Ruanda hükümet sözcüsü Yolande Makolo, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in KDC'deki çatışmalarla ilgili açıklamasına Twitter üzerinden cevap verdi.

Makolo, "İster Ruanda ister KDC olsun tüm devletlerin egemenliği eşittir. KDC, Ruanda topraklarını bombaladığında bu sonuçları olan ciddi bir meseledir" açıklamasını yaptı.

BM güçlerinin bu saldırganlığın bir parçası olamayacağına aksi taktirde suç ortağı olacağına dikkati çeken Makolo, KDC'nin sınır hattını ihlal ederek barışı zedeleyen adımlar attığını savundu.

Makolo, bu durumun Ruanda tarafından farklı zamanlarda gündeme getirildiğini hatırlattı.

Dujarric 11 Haziran'daki açıklamasında, KDC'deki çatışmalara değinmiş ancak KDC'nin Ruanda topraklarını bombalamasına yönelik herhangi bir ifade kullanmamıştı.

Ruanda’dan misilleme uyarısı

Ruanda hükümeti, 23 Mayıs ve 10 Haziran'da KDC tarafından ülke topraklarına top mermisi atıldığını ve bunun sonucunda yerleşim yerlerinin ve sivillerin zarar gördüğünü ileri sürmüştü.

Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, 31 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, KDC'nin askeri saldırısını tekrarlaması halinde misilleme yapacakları uyarısında bulunmuştu.

KDC, komşusu Ruanda'yı isyancı grup 23 Mart Hareketine (M23) askeri destek vermekle suçluyor.

Gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak durdurulmuştu.